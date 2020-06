“Descrivete e colorate come vedete il calcio giovanile”, fissate le premiazioni del concorso

Si terranno domenica 14 giugno alle 11 presso il campo sportivo di Monte Marenzo le premiazioni del concorso “Descrivete e colorate come vedete il calcio giovanile”. Lo hanno annunciato Renato Caroli e Angelo Fontana, rispettivamente Presidente e Responsabile area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo, l'associazione che ha promosso l'iniziativa rivolta in particolare ai giovani.

Obiettivi dell'iniziativa e premi in palio

«Il concorso è stato indetto per sopperire all’annullamento del 12° “Memorial Candido Cannavò e Daniele Redaelli” a causa dell’epidemia di Coronavirus - spiega Angelo Fontana - Diciassette i disegni pervenuti, tutti gli elabotrati hanno espresso in pieno il tema, alcuni sono curati nei minimi particolari e questo farà contente anche le insegnanti dei concorrenti».

Ogni ragazzo riceverà un premio tra i seguenti che verranno assegnati attraverso l’estrazione a sorte, si tratta di: una maglia delle giovanili del Milan, un pallone di cuoio della serie D, una maglia della U.S. San Francesco 1962 Sabbioni di Crema, un cappellino. I premi sono stati donati dal signor Umberto Cremonesi, segretario del Trofeo Dossena e amico di Daniele Redaelli, dal sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo e dalla Polisportiva.

«La nostra assoiazione ringrazia sentitamente Umberto Cremonesi per la sua generosità e sensibilità verso i più giovani, i ragazzi che hanno aderito e i loro genitori per l’incitamento a partecipare all’iniziativa».

Il sindaco di Monte Marenzo, Paola Colombo, ha dichiarato in proposito: «Lo sport si è fermato solo in apparenza, in realtà ha ampliato il suo aspetto di solidarietà mettendo in campo iniziative che sono venute incontro ai ragazzi e alle famiglie».