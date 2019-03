Aperto il primo asilo per cani in provincia di Lecco

Non sai dove lasciare il tuo amico a quattro zampe mentre vai al lavoro? Nessun problema: ora anche in provincia di Lecco c’è un asilo per cani. Il nuovo servizio è diventato operativo nei giorni scorsi a Calolziocorte. Lo spazio attrezzato si trova in via Mazzini 11 ed è stato aperto da Carlo Costa di Colle Brianza e da Irene Cagliani di Lecco, reduci da dieci anni di lavoro a Londra, specializzandosi proprio in questa particolare attività di assistenza ai cani e di aiuto ai loro padroni.

«Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto da Ats gli ultimi permessi per attivare questo asilo per cani, il primo nel Lecchese - spiega Carlo Costa - Diversamente dalle tradizionali “pensioni” per cani già esistenti, dove gli animali vengono ospitati per determinati periodi giorno e notte, quando per esempio i padroni vanno in vacanza, il nostro asilo accoglie fido durante il giorno. La mattina, quando si va al lavoro, si passa da noi a lasciare il proprio cane che nelle ore diurne, e non la notte, viene così ospitato in un’area verde attrezzata e può giocare e socializzare con altri cuccioli».

L’asilo si trova in un terreno ampio circa 250 metri quadrati in frazione Pascolo, con una struttura coperta di 30 metri quadrati. I cani vengono portati anche a passeggio nella vicina area verde in zona Lavello (come si vede in alcune delle immagini riportate). Carlo e Irene forniscono inoltre la possibilità di assistere a domicilio altri animali domestici, come i gatti, con tanto di servizio di "pet sitting".

«Il gatto è più stanziale rispetto al cane, quindi è più utile seguirlo nel suo spazio abituale - aggiunge Carlo Costa - Oltre all’asilo diurno per cani, abbiamo inoltre attivato questi servizi di accudimento a domicilio di piccoli animali da compagnia come appunto mici, conigli, criceti, uccelli, pesci. Il nostro obiettivo è quello di mettere al vostro servizio la nostra conoscenza professionale e un'esperienza ventennale nella cura degli animali da compagnia. Sia che abbiate impegni di lavoro o familiari, che siate in vacanza o che abbiate un'emergenza, vi invitiamo a contattarci al numero 371 3820155 e troveremo insieme la risposta alle vostre esigenze».

Carlo e Irene svolgono questa professione da circa vent’anni, metà dei quali trascorsi nella Capitale britannica. «In Inghilterra è più frequente trovare asili per cani e lì abbiamo maturato una buona esperienza nel settore. Perché siamo rientrati in Italia? La Brexit non c’entra - risponde Carlo sorridendo - avevamo semplicemente voglia di tornare a vivere nel nostro bel territorio, e siamo felici di essere stati i primi ad aver attivato un servizio importante per gli amici a quattro zampe».

