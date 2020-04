La solidarietà: tablet per far comunicare i pazienti Covid-19 con i familiari

Un importante gesto di solidarietà per rendere meno pesante la permanenza in ospedale. Il Rotary Lecco Le Grigne dona tablet alla clinica Mangioni per i pazienti Covid19 che non possono vedere i familiari.

Tra i molti disagi che l'epidemia Covid-19 ha imposto, certamente il principale è quello che obbliga i ricoverati e le proprie famiglie a un black-out delle comunicazioni. L'isolamento al quale la malattia costringe impedisce uno dei più elementari atti d'amore verso i propri cari: la visita e il sostegno nel periodo di degenza, che per alcuni purtroppo risulta senza ritorno.

Il Rotary Lecco Le Grigne ha inteso accogliere la richiesta del socio Alvaro Vaccarella, professionalmente impegnato nella lotta contro il virus, di donare alla Clinica Mangioni supporti mediatici che potranno consentire ai pazienti ricoverati per Covid-19 di comunicare con le proprie famiglie dalle quali la malattia li ha crudelmente isolati.

Cinque tablet consentiranno quindi di attivare un canale comunicativo, di parlare e di vedersi, attenuando la sofferenza delle famiglie e il senso di abbandono dei malati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Nella foto il presidente della Clinica Mangioni, il dottor Alberto Guglielmo, al quale il socio Alessandro Ratti consegna i cinque tablet)