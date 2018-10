Piace il nuovo look del Sentiero del viandante. Ed è pronta la nuova guida

Venerdì 26 ottobre alla sala conferenze di Confcommercio si terrà la presentazione della nuova guida, con tanto di mappa aggiornata, del Sentiero del Viandante.

Si tratta di un'iniziativa particolarmente importante dal punto di vista della promozione turistica del territorio, attraverso un'attrazione, il Viandante, che continua a crescere in termini di popolarità e nel numero di fruitori. A questo hanno certamente contribuito anche i recenti lavori di riqualifica conclusi in diversi punti del percorso, tra Colico e Piantedo e ad Abbadia Lariana (ai quali si riferiscono le foto a corredo dell'articolo), dove si è provveduto alla ripavimentazione in ciottoli e all'installazione di una staccionata in legno lungo il margine a valle.

Altra buona notizia riguarda la progettazione futura del tratto fra Abbadia e Lecco, sfruttando un percorso già tracciato negli ultimi anni da un privato. Questo nascerà grazie al progetto presentato dal Comune di Lecco - "Le vie del Viandante 2.0" - come capofila per la componente italiana (insieme alla Regione Svizzera Moesa del Cantone dei Grigioni) che ha avuto un riscontro positivo all'interno del "Programma di cooperazione interregionale V-A Italia Svizzera 2014-2020".

Finanziato il Sentiero del Viandante: nascerà il tratto fra Lecco e AbbadiL'Autorità di Gestione del Programma, con nota del 13 agosto scorso, ha infatti comunicato che il progetto è stato ammesso e ritenuto finanziabile con un contributo complessivo di 1.426.938 euro per la parte italiana e di 109.887 franchi svizzeri per la parte elvetica, a fronte di un budget complessivo progettuale superiore a 1.720.000 euro.

