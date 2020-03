Sanificazione strade, i sindaci dell'Oggionese: «Non vendiamo false illusioni o effetti placebo»

Sanificazione delle strade, gran parte dei paesi della Brianza dice "no": «È potenzialmente dannosa per la salute dei cittadini».

La Conferenza dei sindaci dell'Oggionese (ovvero i Comuni di Annone di Brianza, Bosisio Parini, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Oggiono, Rogeno, Sirone, Suello) ha emesso infatti un comunicato congiunto per fare chiarezza sull'argomento, molto dibattuto nelle ultime settimane, con alcune Amministrazioni del territorio che hanno richiesto l'intervento, altre che lo hanno messo in atto e diverse che hanno preso le distanze dopo il parere di Ats Brianza.

I primi cittadini dell'Oggionese, definendo "fantomatica" la sanificazione delle strade, hanno stilato una serie di considerazioni - basate anche su documenti ricevuti dalle istituzioni preposte - a sostegno della propria tesi, che elenchiamo di seguito.

- comunicazione in data 25.03.2020 ricevuta da Silea Spa ove veniamo informati che a richiesta la stessa potrebbe provvedere alla sanificazione delle strade utilizzando:

a) un automezzo lava strade dotato di “cisterna contenente acqua addizionata di prodotto sanificante”. Il prodotto sanificante è ipoclorito di sodio allo 0,025%;

b) un automezzo di piccole dimensioni per il trattamento di vicoli, marciapiedi ecc., dotato di “cisterna contenente acqua addizionata di prodotto sanificante”. Il prodotto sanificante è ipoclorito di sodio allo 0,025%;

- comunicazione in data 16.03.2020, ricevuta da Ats Brianza ove ci viene chiaramente spiegato che:

a) in base alle conoscenze scientifiche al momento disponibili sulla diffusione e le modalità di trasmissione del virus SarsCov-2 non ci sono evidenze scientifiche relative alla efficacia;

- comunicazione ricevuta in data 26.03.2020 ricevuta dall’Associazione Accademica Malattie Ambientali, ove ci viene spiegato che:

a) per la disinfezione delle strade non deve essere utilizzato l'ipoclorito di sodio, sostanza corrosiva per la pelle e dannosa agli occhi, associabile ad un aumento di sostanze pericolose nell’ambiente con conseguente possibile esposizione della popolazione e degli animali con conseguenze dannose per le acque superficiali e sotterranee;

b) i centri per il controllo e la prevenzione delle malattie in Cina, che si sono serviti di questi ausili, hanno in seguito messo in dubbio questa pratica, spiegando che l’impiego di disinfettanti potrebbe comportare inquinamento ambientale e dovrebbe essere evitato;

c) analisi effettuate in altri Paesi hanno inoltre messo in evidenza che l'ipoclorito di sodio può reagire con il materiale organico presente sulle strade, causando la formazione di sottoprodotti cancerogeni che potrebbero essere inalati con rischio per la salute degli operatori, della popolazione e degli animali, che paiono superiori a quelli molto remoti di essere contagiati dalle superfici stradali. Non da meno si valuti il rischio di contaminazione delle riserve di acqua locali.