Firmato il decreto: la Lecco-Bergamo verso la statalizzazione

«Si avvia a conclusione la procedura per il passaggio ad Anas della Sp 639 Lecco-Bergamo. Mi è stato infatti comunicato che, l'altro ieri, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha finalmente firmato il decreto che definisce il cambio di competenze per la Lecco-Bergamo. Restiamo ora in attesa dell'approvazione finale da parte delle Commissioni Parlamentari competenti di Camera e Senato».

È Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese della Brianza, a dare notizia del positivo proseguio dell'iter che condurrà alla definitiva statalizzazione della Sp 639.

«Come ho già avuto modo di spiegare - sottolinea il parlamentare Pd - i vantaggi di questo passaggio di competenze sono evidenti. Con la statalizzazione della strada, il compito di reperire i fondi necessari al completamento dei lavori sarà di diretta competenza del Ministero. Al momento della riprogettazione degli interventi necessari, inoltre, ciò garantirà anche una maggiore celerità delle procedure, senza dimenticare che, una volta completati i lavori, la manutenzione non spetterà più alla Provincia, con un evidente risparmio per l'ente di tempo e risorse».

«Confido quindi - conclude Fragomeli - che tutti i parlamentari del territorio presenti nelle Commissioni interessate diano il loro fattivo contributo affinché si arrivi celermente alla conclusione dell’iter e al reperimento delle risorse mancanti».