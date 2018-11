Valmadrera, riaperta dopo due settimane la strada della Rocca di Parè

E' stata riaperta nella mattinata di venerdì 16 novembre l'ex Strada Provinciale 583, nel tratto della Rocca di Parè. Dopo due settimane e mezzo di chiusura, alle 8.30 odierne è stata data esecuzione all'ordinanza firmata ed emessa da Cristian Francese, comandante della Polizia Locale di Valmadrera. Rimosse le essenze arboree, ripristinata la sicurezza del fondo stradale e installate le reti paramassi nelle zone verdi adiacenti al tratto asfaltato, il traffico veicolare ha potuto tornare a defluire anche sulla Lecco-Bellagio.

Finito il "girotondo"

Nel corso delle ultime settimane, quindi, gli automobilisti che viaggiavano in quella direzione erano costretti a risalire da via Agudio o verso il centro di Valmadrera, con conseguenze aumento del tempo di percorrenza rispetto alla tratta consueta. L'intervento di messa in sicurezza, rispetto a quanto inizialmente preventivato, si è protratto più a lungo a causa del paventato di rischio di ulteriori smottamenti, che si è andato a sommare al necessario tempo per rimuovere gli alberi ad alto fusto e i massi caduti sulla carreggiata.