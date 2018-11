Maggiana: approvato lo studio di fattibilità per la costruzione della nuova bretella

Passi in avanti verso la costruzione del nuovo svincolo di Maggiana, frazione di Mandello del Lario. E' stata, infatti, approvata la fattibilità della realizzazione della bretella che collegherà direttamente la Strada Provinciale 72 alla Strada Statale 36.

A cinquecentomila euro, secondo lo studio di fattibilità, ammonta la presunta spesa complessiva a carico dell'Amminsitrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Fasoli: la striscia d'asfalto verrebbe (verrà?) costruita nella zona in cui, attualmente, è presente un oliveto, risultando lunga 170 metri, con una pendenza superiore al 10%. Non sarà, come illustrato nei mesi scorsi, accessibile ai veicoli pesanti.

Via Segantini: stop ai lavori per la rotonda

Nel frattempo, si sono però bloccati i lavori per la costruzione della rotonda all'intersezione tra la strada per Maggiana e via Segantini, lavoro propedeutico per la realizzazione dell'opera finale.

