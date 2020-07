I disegni dei bambini sui cartelli stradali: «Rallenta, qui giochiamo noi»

"Rallenta! Qui giocano i bambini". Questo il titolo del concorso promosso dall'Amministrazione comunale di Valgreghentino all'insegna della sicurezza stradale e dell'attenzione ai più giovani. L'iniziativa è rivolta infatti agli alunni della scuola primaria "Greghentino" e porterà all'installazione sul territorio di diversi cartelli per la segnaletica verticale: su di essi appariranno disegni e messaggi realizzati dagli stessi bambini per ricordare a tutti di rispettare limiti e regole del Codice della strada.

«Giocare in sicurezza a Valgreghentino: fai un disegno che rappresenti il concetto e inventa una slogan» - si legge sul volantino informativo del concorso presentato oggi. I disegni, in formato A4, andranno consegnati entro il 31 luglio nel box dedicato in biblioteca, oppure inviati tramite scansione alla mail comune.valgreghentino@gmail.com indicando nome, cognome, età e classe dell'autore.

Nel mese di settembre verranno poi comunicate modalità e date per la votazione. «I disegni più apprezzati diventeranno poi, al più presto, i soggetti dei cartelli che il Comune posizionerà sul territorio - fa sapere la Giunta guidata dal sindaco Matteo Colombo - Vogliamo un paese a misura di bambino, l'iniziativa in questione va in questa direzione».