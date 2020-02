Varenna: buon riscontro al corso per rianimazione e uso del defibrillatore

Si è tenuto la scorsa settimana all'Hotel Royal Victoria di Varenna il corso per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce (Blsd, Basic Life Support and Defibrillation), per operatori laici, ovvero per coloro che non sono soccorritori o medici, e si trovano a prestare le manovre di primo soccorso a vittime colpite da arresto cardiaco.

Il corso, organizzato dal Comune di Varenna con la collaborazione dei volontari del Soccorso Bellanese, è stato articolato in tre serate. Buona la partecipazione: circa 30 persone, alcune per conseguire l'attestato per la prima volta, e altre per rinnovare la qualifica ottenuta con la medesima iniziativa nel 2018.

«L'Amministrazione comunale esprime soddisfazione - spiega il sindaco Mauro Manzoni - in virtù della politica sostenuta negli ultimi quattro anni, che ha visto l'installazione di due defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio comunale, vicino al Municipio e in Piazza Cavalli a Fiumelatte, e la promozione della formazione di persone capaci delle manovre di primo soccorso, cruciali in caso di un arresto cardiaco».