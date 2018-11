Non c'è il numero legale: a Lecco salta il Consiglio Comunale di Palazzo Bovara

Non è nemmeno iniziato il Consiglio Comunale in programma lunedì 5 novembre a Lecco: l'assenza di cinque consiglieri comunali tra le fila della maggioranza ha fatto propendere le forze d'opposizione per non la partecipazione alla seduta e, di conseguenza, non è stato garantito il numero legale di almeno diciassette presenti in aula rispetto ai trentadue consiglieri eletti.

Quattro consiglieri del Partito Democratico non sono arrivati in aula (di cui due involontari), mentre Luigi Rosci non ha fatto il suo ingresso dopo l'elezione al posto del promosso Roberto Nigriello, oggi assessore allo sport. La minoranza, come detto, ha abbandonato il Consiglio, segnando di fatto la fine anticipata della riunione, sospesa e poi annullata dopo quindici minuti d'attesa.