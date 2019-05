Stefanoni: «I liernesi mi hanno dato tanto, è il momento di sdebitarmi»

«Sono ancora incredulo, è una grande soddisfazione. Ringrazio la squadra di donne e uomini che hanno avuto il coraggio di seguirmi, e mia moglie che mi ha supportato e sopportato».

Silvano Stefanoni ha percorso l'ultimo gradino che ancora mancava nella sua esperienza amministrativa a Lierna: prima consigliere, poi assessore, vicesindaco e ora sindaco dopo il voto del 26 maggio che lo ha visto prevalere con 507 voti, 45 più di Marco Mauri, mentre terzo è giunto Corrado Maria Rumi con 279.

Stefanoni, cosa vuole dire ai liernesi dopo questa affermazione?

«È un'emozione fortissima, li ringrazio perché hanno creduto in me e hanno dimostrato che la disabilità visiva non è un ostacolo, con grande maturità. Il pensiero sta cambiando e la disabilità non è più vista come un handicap ma come una risorsa per la comunità, questo è bello ed è importante. Ho ricevuto tanto da Lierna, per vent'anni, prima come commerciante, tra il negozio di fiori e il bar alla Riva Bianca, poi come amministratore: è arrivato il momento di restituire».

Avete già deciso per la giunta?

«Questa sera (martedì, ndr) avremo una riunione e decideremo insieme: ricordiamo che la giunta è composta da tre persone compreso il sindaco».

Quali saranno le priorità?

«Tutte quelle che riguardano l'arredo urbano e il decoro urbano, perché andiamo verso la stagione estiva e avremo a breve il paese pieno di turisti».

Ha ricevuto messaggi dai suoi avversari politici?

«Dico la verità, un messaggio di congratulazioni da Corrado Rumi, con cui c'è stima reciproca nonostante qualche screzio passato. Ringrazio anche il gruppo dell'Amministrazione precedente, che è rimasto coeso per dieci anni».