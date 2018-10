A Lecco il Pd cerca la coesione: nasce il Circolo unico cittadino

Prove di "coesione": a Lecco città nasce un solo circolo del Partito Democratico. Trova così compimento il progetto del Circolo Unico Pd Città di Lecco con la "fusione" dei 5 circoli zonali, a cui si è aggiunto anche il Circolo Pd di Ballabio, in uno solo.

L'iter progettuale è iniziato lo scorso 12 aprile con la costituzione del "gruppo di lavoro per la revisione del Regolamento Pd - Comitato cittadino di Lecco". Nel corso delle due riunioni tenute dal gruppo di lavoro sono stati esaminati: la situazione organizzativa del partito, strutturato su 5 circoli più il Comitato cittadino, con sovrapposizione di compiti e con appesantimenti organizzativi; i cambiamenti legislativi, che hanno modificato l'assetto istituzionale del Comune (abolizione dei Consigli di Zona, in qualche misura referenti dei circoli) e le norme statutarie (Statuto Nazionale, Regionale e Regolamento organizzativo provinciale).

Sulla base di queste valutazioni quindi la soluzione più adatta per il riordino del Pd è stata individuata nell'assunzione del circolo unico mantenendo una rappresentanza forte sul territorio, grazie alla possibilità di nominare "referenti del Pd" nelle zone e/o nei rioni sul fac-simile dei forum territoriali, con compiti e funzioni proprie, e con la possibilità di partecipazione degli stessi referenti agli organismi del nuovo circolo.

La proposta di fusione e del conseguente scioglimento dei circoli è poi passata al vaglio di ciascun circolo che l'ha approvata con ampie maggioranze ed è infine stata ratificata dall'Assemblea provinciale dell'11 ottobre scorso.

«Le finalità del riordino con la formula del circolo unico - spiega il Segretario cittadino Giovanni Fornoni - sono essenzialmente tre: la prima è quella di rafforzare la rappresentanza politica del Pd Città di Lecco, sia che il partito sia forza di maggioranza sia che sia di minoranza nell'Amministrazione comunale. La forza della scelta del circolo unico è riscontrabile per esempio nel fatto che il segretario cittadino sarà eletto da parte di tutti gli iscritti. Secondariamente questa soluzione ci permette di fare proposte e di avere un più alto profilo rispetto al ruolo della città capoluogo a livello di Federazione Provinciale. Da ultimo, grazie alla fusione delle casse dei singoli circoli, garantisce maggiori risorse economiche alla tesoreria unica».

Election day per tre livelli territoriali

A questo punto, conclusa la fase di adesione, il nuovo circolo unico, di cui sono membri tutti gli iscritti degli ex cinque circoli di Lecco e del Circolo di Ballabio, sarà impegnato nella preparazione del primo Congresso cittadino che si terrà in concomitanza con gli altri appuntamenti congressuali (Provinciale e Regionale) domenica 18 novembre 2018, come fissato dalla Direzione Regionale del Pd. Il 18, quindi, si vota in un unico election day per tutti e tre i livelli territoriali. Per gli organi cittadini e provinciali hanno diritto di voto i soli iscritti certificati dalla Commissione dei garanti provinciale, mentre per il regionale si vota con il metodo sperimentato delle primarie aperte (oltre agli iscritti - che votano gratis - possono votare tutti coloro che sottoscrivono le linee guida e i valori del partito democratico al costo di 2 euro). In città verranno allestiti tre seggi, in cui si potrà votare dalle 10 alle 18:

1) Gazebo-Camper in Piazza Garibaldi (Centro-Santo Stefano e Castello);

2) Sede Pd Via Calloni 16 a Rancio (Rancio, Laorca, San Giovanni, Olate, Ballabio)

3) Circolo Figini Maggianico (Acquate, Germanedo, Belledo, Caleotto, Maggianico e Chiuso)