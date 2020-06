Varenna, Ferrara: «Sindaco e giunta restituiscano gli aumenti di stipendio alle casse comunali»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

A fine ottobre 2019 un articoletto di legge autorizzava l'aumento dell'indennità per i sindaci dei comuni sotto i 1000 abitanti, sino all'85%.

Detto, fatto: velocissimi gli Amministratori comunali di Varenna si erano aumentati immediatamente di ben 10.000 euro anno complessivi gli emolumenti: in percentuale massima e non solo per il sindaco ma anche già che c'erano, per gli assessori!

Alle nostre critiche e dubbi il sindaco aveva risposto piccato che era tutto obbligatorio e secondo legge (tralasciamo i toni sguaiati e offensivi della risposta).

Orbene, ci ha pensato la Corte dei Conti sez. Regionale di controllo per la Lombardia a ristabilire "la legalita'" tanto cara al Manzoni (sindaco).

Con deliberazione del 13 maggio 2020 indica punti ben chiari: innanzitutto non vi è alcun obbligo per le amministrazioni di aumentare lo stipendio del sindaco. Poi qualora il sindaco se lo volesse per forza aumentare, avendo lavorato tantissimo, non è obbligato ad aumentarselo sino al massimo percentuale dell'85%. Infine, non è assolutamente contemplato l'aumento automatico degli emolumenti per gli assessori.

Ergo, invitiamo il sindaco a rivalutare il proprio stipendio e l'aumento che si è magnanimamente erogato. Lo invitiamo poi a sospendere gli emolumenti aggiuntivi per la giunta, applicati in modo erroneo e arbitrario, restituendoli alle casse comunali. Ci auguriamo che il segretario comunale ben affianchi in ciò il Sindaco, per ristabilire la "legalita'" , come diceva il Manzoni (sindaco) dell'opposizione che fu.

Sommessamente, invitiamo poi nuovamente l'Amministrazione a "girare" questi 20.000 euro (leggi ventimila!) applicati per i 2 anni di fine mandato, alle casse bisognose dell'asilo del paese.

Paolo Ferrara, Uniti per Varenna