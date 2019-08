Sanità pubblica: proclamato a Lecco lo sciopero, si terrà a ottobre

Il 4 ottobre i lavoratori delle Aziende socio-sanitarie territoriali di Lecco e di Monza incroceranno le braccia. Uno sciopero, quello convocato dalle Rsu e dalle organizzazioni sindacali, arrivato dopo aver provato, spiegano i responsabili sindacali, a trovare, invano, forme conciliative con la controparte.

Tanti i punti contestati dai rappresentanti dei lavoratori: dalla montagna di ore di straordinarie e di ferie accumulati e solo in parte pagate al ricorso al personale tramite agenzie interinali senza utilizzare le graduatorie aziendali, passando per l'accentramento dei servizi con l'acquisizione di competenze prima in capo all'ex Asl, le vaccinazioni e servizi anche di tipo amministrativo come lo sportello di cambio medico.

«Abbiamo rilevato una non soddisfacente volontà da parte della direzione aziendale di coinvolgere preventivamente le rappresentanze sindacali sui riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità derivanti da modifiche e scelte organizzative inerenti i servizi - commentano i sindacalisti sul sito Cisl Monza Brianza Lecco - Non solo, nonostante la disponibilità al confronto, nessun riscontro è pervenuto dalle direzioni».

Durante la giornata di sciopero del 4 ottobre saranno garantite le prestazioni indispensabili, ovvero i servizi minimi essenziali, in osservanza delle regolamentazioni di settore e aziendali.