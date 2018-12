Ospedale "Mandic" e Inrca insieme per la presa in carico del malato pneumologico

Regione Lombardia e Regione Marche approvano il Progetto di “Implementazione dei percorsi di diagnosi e cura dei pazienti complessi affetti da patologie croniche e acute” redatto da ATS Brianza - ASST Lecco - INRCA di Casatenovo, Istituto di ricovero e cura per anziani a carattere scientifico di Ancona di rilevanza nazionale che svolge attività di ricerca e assistenza nei confronti della popolazione anziana privilegiando progetti di ricerca in sinergia con strutture analoghe pubbliche e private, regionali, nazionali”.

«Grazie a questa collaborazione con la Regione Marche – ha spiegato Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia – come promesso rafforziamo il presidio ospedaliero di Merate che accoglie al suo interno un reparto pneumologico che da oggi si dedicherà all’implementazione di percorsi di diagnosi e cura dei pazienti complessi affetti da patologie croniche e acute in collaborazione con l’INRCA di Casatenovo».

Collaborazione tra le realtà

Grazie a un protocollo d’Intesa siglato tra il Direttore generale dell’Azienda Socio-sanitaria di Lecco, il Direttore generale dell’INRCA e il Direttore generale dell’Agenzia di tutela della Salute della Brianza, è stata possibile la realizzazione della pneumologia presso il presidio ospedaliero di Merate e conseguente attivazione di posti letto per sub acuti presso INRCA di Casatenovo.

La presa in carico del paziente

«La collaborazione con la Regione Marche – ha spiegato l’Assessore – si inserisce perfettamente nel quadro dell’attuazione della presa in carico dei pazienti cronici e il collegamento ospedale-territorio previsti dalle legge di riforma del sistema socio sanitario lombardo. L’INRCA di Casatenovo, infatti, dagli inizi degli anni settanta è gestore di un Centro per lo studio e la cura delle broncopneumopatie, accreditato da Regione Lombardia per 80 posti letto di cui n. 48 per acuti di pneumologia e n. 32 di riabilitazione specialistica, riferibili alla disciplina di geriatria. Una struttura con forte radicamento territoriale e solide relazioni con l’assistenza primaria di base».

Percorsi di cura

«Grazie alla realizzazione di questo progetto integrato – ha concluso l’Assessore – Regione Lombardia e Regione Marche stanno sviluppando sul territorio percorsi di cura e diagnosi dei pazienti complessi affetti da patologie croniche ed acute, attuando forme di collaborazione per la fruizione dei servizi in particolare per lo studio e la cura delle broncopneumopatie e delle patologie respiratorie. Il progetto si sta realizzando grazie all’integrazione tra INRCA e l’Ospedale Mandic di Merate. In particolare INRCA concorrerà alla gestione della pneumologia di Merate».