I talenti del Parini di Lecco in campo per sfidare i colleghi italiani. Sono tre gli studenti frequentanti l’Istituto tecnico di via Badoni che nelle ultime settimane dell’anno scolastico appena concluso si sono cimentati nelle Gare Nazionali, nelle quali si affrontano gli alunni più meritevoli selezionati dalle scuole secondarie superiori di tutto il territorio nazionale.

La competizione prevede che i partecipanti si cimentino in prove inerenti le discipline caratterizzanti il proprio indirizzo di studio: un’occasione quindi per confrontarsi con coetanei di tutta Italia, condividendo una significativa esperienza formativa nella quale mettersi in gioco, oltre che un’occasione aggregativa speciale, che coinvolge sia gli studenti che i loro insegnanti.

Oltre ad Alessia Bernini dell’Indirizzo Turismo, che aveva preso parte alla Gara Nazionale Turismo a San Donà del Piave a inizio maggio, questi gli altri studenti del Parini che hanno rappresentato l’Istituto: Nicole Valdez (classe 4 A Relazioni Internazionali Marketing - nella foto sopra) accompagnata dalla prof. Laura De Maio alla Gara Nazionale Relazioni Internazionali Marketing svoltasi a Bassano del Grappa; Alessia Cirillo (classe 4 B Amministrazione Finanza e Marketing) accompagnata dalla prof. Nadia Farina alla Gara Nazionale Amministrazione Finanza e Marketing tenutasi a Legnago; Mattia Fumagalli (classe 4 A Sistemi Informativi Aziendali) accompagnato dal prof. Francesco Occhinero alla Gara Nazionale Sistemi Informativi Aziendali che si è svolta a Bra.

