Gilardoni Spa e liceo Grassi di Lecco: maggiore vicinanza fra impresa e studenti

È in corso ormai da un anno, e ha avuto un'ultima tappa nel mese di novembre, il progetto "Materiali metallici" che vede collaborare Gilardoni Spa e il Liceo Scientifico "G.B. Grassi" di Lecco, coinvolto in un programma di alternanza scuola-lavoro con l’azienda mandellese.

Nell'ambito dell'iniziativa "Materiali metallici", sviluppata dall'azienda in collaborazione anche con Cnr, nei mesi scorsi gli studenti partecipanti si sono recati alla Gilardoni per una visita aziendale, con un focus particolare sul reparto Cnd Us dedicato ai controlli non distruttivi ultrasuoni, mentre l'ultimo step del percorso si è svolto nei giorni scorsi, sempre nello stabilimento Gilardoni.

Il mese di novembre è stato anche occasione per l'appuntamento al Liceo Grassi, al quale ha partecipato l'Ad dell'azienda Marco Taccani Gilardoni, nel contesto di un altro progetto: "Manager for a day". Un gruppo di studenti ha preso parte a un incontro di presentazione dell'azienda propedeutico alla successiva visita delle diverse aree aziendali, che ha portato i giovani in contatto con i responsabili di ogni reparto per una panoramica dettagliata delle attività e dei prodotti dell'azienda.

Gilardoni, che ha ottenuto quest'anno il Bab - Bollino per l'Alternanza di Qualità, il riconoscimento voluto da Confindustria a livello nazionale che premia quelle imprese che si distinguono per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di elevata qualità, attivando collaborazioni virtuose con scuole secondarie di secondo grado e centri di formazione professionale - crede fortemente nella necessità di rafforzare il legame fra mondo della scuola e quello del lavoro. Una vicinanza che l'azienda promuove e sostiene fattivamente anche tramite queste iniziative, destinate a trovare continuità nel prossimo periodo.