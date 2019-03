Università nel Mondo: il Politecnico si conferma tra le prime venti

Per il QS World University Rankings 2019, il Politecnico di Milano, che a Lecco ha un suo Polo di assoluta eccellenza, è il 16° ateneo al mondo nella categoria Engineering & Technology – guadagnando una posizione rispetto allo storico risultato dell’anno scorso – l’11° in Architettura (10° nel 2017) e il 6° in Design (5° nel 2017).

L’eccezionale risultato dell’Ateneo, in particolare nell’area dell’Ingegneria, se analizzato in dettaglio rivela un altro primato: in Civil & Structural Engineering è 7° al mondo (guadagnando due posizioni rispetto al 2018), così come in Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering (17° lo scorso anno).

Premiato l'ateneo italiano

L’ottimo piazzamento internazionale premia l’impegno dell’ateneo nel confermarsi polo d’attrazione per studenti, ricercatori e docenti qualificati da tutto il mondo. In una categoria estremamente competitiva come quella di “Engineering & Technology”, il Politecnico di Milano sta avvicinandosi a piccoli passi alla top 10 mondiale dove regnano realtà del calibro di MIT, Stanford e Cambridge e gli agguerriti poli tecnologici dell’estremo oriente.

Nel panorama italiano, il Politecnico di Milano si conferma primo assoluto sia in Ingegneria che in Architettura e Design. QS World University Rankings è una delle più citate e autorevoli classifiche di università internazionali, progettata principalmente per i futuri studenti stranieri e pubblicata annualmente.

Per produrre la classifica 2019, QS ha preso in considerazione 1.222 università analizzando 48 materie divise in 5 macro aree.

Stanziati cinque milioni di euro da Regione Lombardia

«Siamo in un luogo di eccellenza a livello mondiale, un sistema vincente che ci fa pronunciare la parola orgoglio. Per questo Regione Lombardia ha voluto finanziare con i primi 5 milioni di euro il nuovo campus del Politecnico, in particolare per l'innovativo laboratorio SuperLab». Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala in occasione della presentazione del nuovo campus del Politecnico di Milano che sarà il centro di eccellenza per Ricerca e Innovazione in Architettura ideato dall'Architetto e Senatore a vita Renzo Piano. Presenti alla conferenza il Rettore del Politecnico Ferruccio Resta, l'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, l'architetto Ottavio Di Blasi e il direttore generale della Fondazione Cariplo Sergio Urbani.

«Sono tante le collaborazioni in corso tra Regione Lombardia e Politecnico. Abbiamo stanziato 3 milioni di euro per la riqualificazione dei gasometri dell'ex area goccia - ha precisato il vicepresidente Sala - per la creazione di uno dei più importanti incubatori di impresa a livello internazionale e 2 milioni di euro per un innovativo simulatore di guida per lo sviluppo economico e sociale del territorio lombardo». «Tutti ci riconoscono il miglior capitale umano - ha concluso il vicepresidente Sala - e non vediamo l'ora di aprire al mondo le porte del nuovo campus del Politecnico, ispirato da un grande genio come Renzo Piano».