Il Comune di Mandello vicino ai bambini: due progetti per le Scuole dell'infanzia

Il Comune di Mandello dalla parte dei bambini. All'interno del Piano Diritto allo Studio 2018/2019, sono stati infatti previsti e finanziati progetti dedicati agli alunni delle Scuole dell'Infanzia che si sono convenzionate e che, quindi, hanno rapporti diretti con l'assessorato all'Istruzione. Il tutto in collaborazione con il Corpo Docenti.

Il primo progetto si chiama "Lettere cantate" ed è svolto a fianco dell'Associazione "La Nostra Famiglia" e dedicato agli alunni dell'ultimo anno; obiettivo è favorire l'apprendimento dei prerequisiti necessari per l'inserimento nella Scuola Primaria, effettuando contestualmente un riconoscimento precoce di eventuali difficoltà o disturbi del linguaggio e dell'apprendimento.

L'iniziativa nasce dalla volontà di proseguire il percorso iniziato lo scorso anno con il progetto "Le competenze linguistiche dei bambini in età prescolare", rivolto alle insegnanti con l'obiettivo di fornire loro elementi per supportare le sviluppo linguistico dei bambini.

Il progetto è iniziato oggi, lunedì 18 febbraio, e i laboratori, seguiti da una logopedista della Nostra Famiglia, saranno articolati in otto incontri per ogni scuola.

«È un progetto ambizioso e di prospettiva - commenta il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli - L'individuazione di alcune problematiche in questa età può far si che le possibilità di soluzione o di miglioramento siano maggiori rispetto all'intervento in età scolare. Le difficoltà o i disturbi del linguaggio o dell'apprendimento sono diventati, negli ultimi anni, un problema importante e di grande impatto economico per le famiglie e per il Piano di diritto allo studio finanziato dal Comune. Anticipare e risolvere le problematiche potrà migliorare la vita dei nostri piccoli e liberare risorse da destinare ad altri progetti educativi. È una grande scommessa».

Il secondo progetto si intitola "Un pianeta che suona" ed è rivolto a tutti i bambini, in collaborazione con la Scuola di Musica Comunale Project Rock School, le cui basi sono state tracciate lo scorso anno e che, in questo anno scolastico, diventa una vera e propria offerta formativa con un corso di 11 lezioni di due ore.

Il corso vuole unire il tema della musica a quello molto importante del riciclo: verrà realizzato il laboratorio "Ecomusiclab" durante il quale verranno costruiti strumenti con materiali da riciclo; l'obiettivo di questa attività è quindi quello, sia di offrire ai bambini elementi di avvicinamento al mondo della musica, sia di mettere in risalto l'importanza della raccolta differenziata come gesto di amore verso il pianeta. Le lezioni partiranno il 4 marzo e verranno svolte all'interno di ogni Scuola.

«Musica e Ambiente, due temi importanti - conclude Fasoli - Il primo per la crescita dei nostri piccoli e lo sviluppo delle loro capacità. Il secondo per amore della Terra e per farli crescere sin da piccoli come buoni cittadini».