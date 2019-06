L'alimentazione nelle opere dei grandi artisti: mostra alla Don Ticozzi

Si intitola "Tutti i sapori dell'arte" la mostra allestita alla scuola media "Don Ticozzi" di Lecco, nei corridoi e nell'aula d'arte, che resterà visibile al pubblico sino alla fine delle lezioni.

A partecipare al progetto cinque classi terze (le seconde hanno contribuito realizzando i volantini della mostra): si tratta di un progetto multidisciplinare che coinvolge storia, geografia e scienze, ma anche gli insegnanti di educazione fisica e di lingue.

I ragazzi hanno ripreso opere di artisti dal Seicento a oggi, alcune copiandole e altre rielaborandole con il proprio contributo - spiegano le insegnanti - Troviamo, fra i vari, Arcimboldi, Carracci, De Chirico, Matisse, Cezanne, Picasso, Gauguin, Guttuso, Warhol. Gli alunni hanno realizzato inoltre dei powerpoint che riguardano l'alimentazione e hanno affrontato laboratori andando in gita nel Cilento e approfondendo per esempio la dieta meditarrenea. Potranno portare tutto questo grande lavoro svolto, esposto anche in inglese e spagnolo, agli esami di terza.

A contribuire alla realizzazione del progetto multidisciplinare "Tutti i sapori dell'arte" gli insegnanti Muccari, Di Meglio, Passador Corrado, Clivati, Saverio, Fognini, Meregalli, Ferrari L.