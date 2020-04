L'immaginazione degli studenti lecchesi diventa speranza per gli ospedali

In questo periodo di quarantena in cui si lavora e si studia a distanza, il Comune di Lecco ha proposto agli istituti scolastici lecchesi (classi della scuola primarie e secondarie di primo grado) di raccogliere gli elaborati frutto della fantasia dei loro studenti per pubblicarli sul portale istituzionale del Comune, offrendo uno spazio all'immaginazione dei ragazzi, alle loro riflessioni e alle emozioni che li animano. Un modo per condividere i loro messaggi di speranza e valorizzare l'impegno scolastico dei ragazzi e dei loro insegnanti anche in questo momento così difficile per tutta la comunità.

La sezione dedicata ai lavori realizzati dai ragazzi è stata creata e già arricchita del primo contributo, la filastrocca di Sara Ragni, della classe quinta della scuola primaria Giosuè Carducci.

«Si tratta di un testo che la sua insegnante, Elena Crotta, mi ha chiesto di far avere al personale sanitario del nostro ospedale - spiega l'assessore all'Istruzione del Comune di Lecco Clara Fusi - e grazie al quale è nata l'idea di questo progetto. L'elaborato di Sara ha una forte carica emotiva e una freschezza della quale anche gli adulti, specialmente in questo momento, hanno bisogno. Per questo abbiamo voluto creare uno spazio sul sito istituzionale del Comune di Lecco: una finestra virtuale sul mondo della scuola, sia per dare risalto al lavoro che i nostri studenti stanno facendo con i loro insegnanti, sia per aprire i nostri occhi, quelli degli adulti, su come i più giovani riescono a guardare la realtà in questi giorni difficili. Ringrazio gli insegnanti per il loro eccezionale impegno e la loro dedizione".

A questo collegamento la filastrocca "Voglio un Abbraccio" e, nei prossimi giorni, gli altri lavori realizzati dai bambini e dai ragazzi delle scuole di Lecco, per una pagina che sarà continuamente aggiornata e arricchita di contenuti.