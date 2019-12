Novità rivoluzionarie in aeroporto: dal 2020 tornano i liquidi in valigia

A partire dal 2020, gli aeroporti di Malpensa e Linate, ma anche Roma Fiumicino, daranno inizio ad una vera e propria innovazione. Cambia di nuovo il check-in, con l’addio alle bustine di plastica da mostrare al momento dei controlli. In pratica si seguirà nuovamente il modello in vigore prima degli attentati dell’11 settembre 2001.

L’obiettivo della Sea, la società che gestisce i due aeroporti, è quello di diminuire i tempi di attesa per raggiungere il gate e rendere tutto più semplice, senza tuttavia tralasciare il fondamentale aspetto della sicurezza.

Cosa cambia in sostanza?

Stop alle bustine di plastica

Se fino ad oggi, durante la procedura di controllo in aeroporto, era necessario mostrare le bustine con i liquidi fino a 100 ml, d'ora in poi sarà possibile posizionare tutti i liquidi nel bagaglio a mano. Stessa cosa vale per pc e tablet.

La parola d'ordine è Smart Security.

Saranno installate delle linee automatizzate che permetteranno di gestire fino a 250 persone all’ora, quindi i tempi al gate si accorceranno molto. Tra i principali cambiamenti, è prevista anche l’installazione delle macchine Eds-Cb dotate di tecnologia Tac, che andranno a sostituire quelle x-ray. Si tratta di macchinari che potranno rilevare automaticamente anche la minima presenza di esplosivo. In sostanza il passeggero non dovrà più togliere dal bagaglio tablet e smartphone.

Queste macchine diventeranno realtà entro l’estate 2020 a Linate mentre per Malpensa bisognerà attendere la fine del 2020.

Addio alle file

Altra novità riguarda il riconoscimento biometrico facciale, sempre per andare a velocizzare tutto il processo di controllo dei passeggeri, una sorta di imbarco automatico. Appena si entrerà nel terminal, grazie a delle telecamere installate all’interno, il passeggero che avrà fornito i dati biometrici con passaporto o carta d’identità elettronica, potrà velocemente arrivare al self boarding.

Per evitare di estrarre i documenti ad ogni step, i viaggiatori si iscriveranno quindi ad appositi chioschi dove le carte d’identità elettroniche o i dati biometrici resteranno in memoria per un anno.

Dal 2020 anche l’imbarco dei bagagli sarà molto più veloce grazie al self bag drop in cui il passeggero, dopo aver fatto il chek-in online, potrà etichettare da solo il proprio bagaglio.

Infine, diverrà protagonista la Navigazione Indoor. Una volta entrati in aeroporto, i passeggeri saranno guidati dall’app Sea Milan Airports che indicherà loro il volo, il percorso più breve per raggiungere il gate e fornirà utili informazioni riguardanti i servizi disponibili (ascensori, negozi, farmacie e scale mobili).