Google Chrome: stop ai popup pubblicitari

A partire dal 4 febbraio, il browser Chrome introdurrà un blocco delle notifiche popup provenienti dai siti.

Capita spesso che non appena si apre una pagina web, si apra in contemporanea un popup che impedisce agli utenti di leggere la pagina web, fino a quando non si clicca sulla notifica o si aspetta alcuni secondi. Spesso alcuni pop up vengono usati per veicolare virus di diverso tipo.

Google Chrome quindi, diventerà come Mozilla.

A partire dalla versione 80 Chrome bloccherà automaticamente i popup inviati dai siti web. Ad ogni blocco verrà visualizzata una notifica nella parte destra della barra degli indirizzi, subito prima della stella per inserire il sito tra i preferiti, ed una icona a forma di campanella tagliata. Cliccando su questa campanella sarà possibile scegliere di abilitare i popup.

Le modalità di azione di questa nuova funzione saranno tre: manuale, automatica per gli utenti che ogni tanto accettano notifiche ed automatica per i siti più fastidiosi. La fastidiosità di un sito verrà calcolata basandosi su quante volte in media gli utenti rifiutano e chiudono i popup e verrà comunicata all'interno del Chrome User Experience Report.