Il sushi ha ormai da tempo conquistato anche noi italiani. La cucina giapponese è amatissima nel nostro Paese, e sono sempre più gli italiani che si lasciano tentare dai piatti tipici della cucina nipponica, per assaporare gusto e leggerezza.

La cucina giapponese però, non vive solo di sushi, ma è ricca di proteine vegetali, ricette con pesce e carne cotta, ma anche carboidrati e dolci sorprendenti. La cucina nipponica infatti, è ipocalorica, calibrata e completa, poiché le pietanze associano sempre carboidrati, proteine e vegetali nelle giuste proporzioni.

Il sushi è ormai diventato un fenomeno globale.

In città infatti, sono sempre più i ristoranti che propongono piatti giapponesi. Vediamone alcuni.

Dove mangiare giapponese a Lecco

- Myo japanese cuisine via Pietro Nava, 9 Lecco - Sushi, tempura e aperitivi in un bellissimo ristorante con arredi moderni in legno di ciliegio e lampadine a sospensione.

- Shabu via Gorizia, 5 Lecco - Shabu Lecco offre un menù variegato con piatti della tradizione giapponese, oltre a gustosissime portate di sushi con elementi di fusione e contaminazioni territoriale.

- Ristorante giapponese 500 Corso Carlo Alberto, 19 Lecco - È possibile gustare le prelibatezze della cucina giapponese ed asian fusion

- J Cafè via Carlo Cattaneo, 33 Lecco