I migliori giochi di società da fare con amici e parenti

La serata tra amici stenta a decollare a causa della pioggia? La cena in famiglia è terminata e non sapete come affrontare il dopo serata? Se non si esce cosa si fa?

La soluzione ideale per impiegare il tempo divertendosi, è rispolverare i vecchi giochi da tavolo. Monopoli, Risiko, Cluedo, Taboo, Scarabeo. Quanti pomeriggi uggiosi e serate tra amici e parenti abbiamo trascorso in loro compagnia. Creativi, divertenti e coinvolgenti, i giochi da tavolo sono un passatempo che non ha età.

Da strateghi della guerra ad alberghieri, da chirurghi fino a detective, i giochi da tavolo hanno proprio costruito un’epoca di svago.

Ecco alcune idee per trascorrere una serata in compagnia dei giochi da tavolo.

Risiko. Il gioco di strategia più amato. Sfoderate il vostro esercito, accerchiate il nemico e iniziate a combattere!

Trivial Pursuit. Il classico gioco di domande di cultura generale, che spazia tra vari argomenti: geografia, scienze, storia, spettacolo, sport. È il gioco a quiz per eccellenza, per sfide a due o per una partita a squadre.

Monopoli. Scopo del gioco è mandare in bancarotta i propri avversari. Uscito anche in diverse edizioni speciali, è uno dei giochi da tavolo più amati!

Cluedo. Tira fuori il detective che c’è in te per scoprire assassino e arma. Sapresti dire anche in quale stanza delle casa è stato consumato il delitto?

Scarabeo. Uno dei giochi di parole più famoso: basta formare delle parole con le lettere a disposizione e incastrarle con quelle degli altri giocatori, per guadagnare punti.

Taboo. Affinate le vostre doti linguistiche e provate a far indovinare ai vostri compagni di squadra la parola misteriosa, senza utilizzare le parole “taboo” indicate sulle carte.