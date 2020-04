Vacanze di Pasqua a casa, cosa fare?

Sarà una Pasqua strana quella di quest'anno, senza feste e pranzi con i parenti. A causa del Coronavirus infatti, le famiglie sono costrette a restare a casa. Niente gite in montagna, passeggiate in riva al mare o pic nic nei parchi cittadini.

Il pensiero che, stando a casa, si potrà uscire prima da questa situazione, dovrebbe far sentire meglio.

Perché quindi non trascorrere una giornata come si deve tra le quattro mura domestiche? Potrebbe essere l’occasione giusta per distrarsi e vivere un momento di serenità in questo periodo così difficile. Ecco alcune idee e spunti per passare la Pasqua in casa:

- Per ravvivare la Pasqua dentro casa, potete organizzare dei giochi divertenti e, se sei solo, lancia le sfide digitali. La tecnologia in questo momento così difficile, può essere una vera ancora di salvezza;

- Chi ha uno spazio esterno, come un giardino o un terrazzo, può godersi il sole e preparare una bella tavola all’aria aperta. Se ci sono bambini in casa, potete coinvolgerli per far passare loro del tempo e creare qualcosa di nuovo e divertente. Un’idea può essere quella di creare dei segna posto per la tavola, stampando disegni di colombe e uova per poi colorarli insieme;

- Per far divertire i bambini, potete anche decorare le uova con metodi naturali, ovvero con verdure, spezie e altri ingredienti. Anche la caccia alle uova è un classico che entusiasma i più piccoli;

- Anche sulla tavola le decorazioni devono portare allegria e serenità. Immancabile il centrotavola da realizzare con fiori freschi oppure con carta crespa colorata! Utilizzare colori sui toni del bianco e del beige se amate una tavola classica o colori dai toni pastello per un pranzo più divertente e moderno;

- Per quanto riguarda il menù potete sbizzarrirvi. Dall’antipasto al dolce, il pranzo di Pasqua prevede un menù ricco e saporito, con torte salate, paste ripiene, uova gratinate, arrosti di carne e l’immancabile colomba da farcire con una crema pasticcera o al cioccolato! E per Pasquetta? Niente grigliate nei parchi o in riva al lago! Preparate un bel cesto ricco di ghiottonerie dolci e salate da gustare in giardino o in terrazza, apparecchiando il tutto su una tovaglia messa per terra;

- In solitaria, o con la famiglia, sarebbe carino fare delle ricerche sulle tradizioni pasquali e scoprire i significati profondi e le curiosità della festa;

- Tra le cose da fare per passare la Pasqua in casa, una possibile attività è raccontarsi la festa, raccontarla a se stessi o agli altri, raccogliere e magari condividere le riflessioni che scaturiscono dal suo significato. Gli adulti possono scrivere qualcosa, i bambini possono fare un disegno;

- Anche se passi la Pasqua in casa, le nuove tecnologie ti offrono la possibilità di stare vicino alle persone care.