Bagagli smarriti in aeroporto: cosa fare?

Il bagaglio che non arriva o che viene smarrito, è sicuramente una delle situazioni più odiate da tutti i viaggiatori.

Ritrovarsi davanti al nastro trasportatore e rendersi conto che la propria valigia non compare, è uno dei peggiori incubi di chi viaggia. L’idea di ritrovarsi senza i propri effetti personali, è decisamente destabilizzante.

La prima regola è non andare in panico, e rivolgersi subito all’ufficio assistenza passeggeri, o in alternativa al desk della compagnia con la quale si è volato.

Bagaglio smarrito: cosa fare?

Come prima cosa è necessario informarsi, anche prima della partenza: associazioni come Confconsumatori hanno realizzato dei vademecum su come agire nel caso di smarrimento dei bagagli.

In tutti gli arrivi degli aeroporti inoltre, c’è un ufficio Lost and Found che permette di denunciare il bagaglio mancante mostrando i titoli di viaggio e il documento di identità.

Al momento della denuncia, si dovrà compilare un modulo chiamato Pir (Property Irregularity Report), in cui viene chiesto di descrivere il bagaglio nelle sue caratteristiche. Inoltre viene chiesto se si preferisce ritirare il bagaglio di persona o che questo venga spedito.

Per sapere poi come sta procedendo la ricerca, si può telefonare, oppure utilizzare un sistema di tracciamento digitale chiamato World Tracer, collegandosi al sito web dell’aeroporto o della compagnia.

Un’altra cosa da sapere, è che la compagnia aerea è sempre responsabile dell’accaduto, pertanto anche il reclamo e la richiesta di risarcimento, vanno inviati alla stessa compagnia.

In caso di bagaglio in ritardo o smarrito, ogni passeggero ha dunque la possibilità di appellarsi al Regolamento (CE) n. 889/02 per far valere i propri diritti. Secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Montreal, le compagnie aeree devono offrire immediatamente ai propri passeggeri un kit con beni di prima necessità, oppure fornire dei buoni acquisto per provvedere autonomamente.

Dopo 21 giorni il bagaglio viene ufficialmente considerato perso e in questo caso si può chiedere il risarcimento con una raccomandata.

Risarcimento per bagaglio smarrito

Un bagaglio quindi, può essere considerato ufficialmente smarrito, se non viene restituito entro 21 giorni dalla data della denuncia.

Secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Montreal si possono ottenere fino a circa €1200 per distruzione, perdita, danni o ritardo dei bagagli. Oltre che per i bagagli regolarmente registrati al check-in, il rimborso è applicabile anche nel caso in cui sia stato smarrito un bagaglio a mano, messo in stiva dalla compagnia aerea.