WhatsApp dal 31 dicembre non sarà più disponibile su alcuni modelli di smartphone

Gli amanti degli smartphone "vintage", tra poco dovranno dire addio a Whatsapp, il più famoso servizio di messaggistica istantanea. Dal 31 dicembre infatti, non funzionerà su alcuni dispositivi, in particolare per quanto riguarda tutte le versioni di Windows Mobile, compreso Windows 10.

I primi a perdere il supporto da parte di WhatsApp saranno infatti gli smartphone con tutte le versioni di Windows Mobile. Gli utenti di questi smartphone non potranno più utilizzare l'applicazione, poiché per questioni tecniche, non è più sicuro utilizzare WhatsApp su dispositivi con Windows Mobile come sistema operativo. Microsoft infatti, non rilascerà ulteriori aggiornamenti, e chiuderà l’app store per Windows 8.1 il 16 dicembre.

Per lo stesso motivo di sicurezza, a partire da febbraio 2020 Whatsapp non si potrà più utilizzare nemmeno su smartphone con con Android 2.3.7 o precedenti, e iOS 8 o precedenti. Anche in questo caso si tratta di sistemi operativi molto datati, usati ormai da pochissimi utenti. Anche se non sono in molti ad utilizzare ancora la piattaforma mobile di Microsoft, questo potrebbe essere un problema per gli ultimi fedelissimi.