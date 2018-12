L'Adinox Starlight Valmadrera torna a vincere

Valmadrera, le ragazze della pallacanestro tornano a vincere. Nella serie C di basket femminile si è giocata la terz’ultima giornata di andata, con il Valmadrera in campo ieri, sabato sera, nel match valido per l’undicesima giornata. Turno casalingo per le valmadreresi dell’Adinox Starlight, con la compagine di coach Alberto Colombo, impegnata contro il quintetto bresciano del Più Rezzato. Il coach Colombo aveva raccomandato alle sue atlete di giocare con massima "convinzione, carattere e determinazione”. E così è stato. Questo infatti il risultato finale: Adinox Starlight 59 - Più Rezzato 31.

In piena lotta per entrare nelle prime otto del girone B (posizioni che valgono la partecipazione ai play off) le valmadreresi non potevano mancare l’appuntamento con la vittoria. Obiettivo raggiunto dunque, anche se la prestazione delle padrone di casa non è da considerare una prova particolarmente convincente. Pronostico, però, rispettato con l'Adinox Starlight che, dopo una partenza sotto tono, è riuscita a prendere il largo e a vincere con grande merito per 59 a 31.

«Partita sotto tono - commenta coach Alberto Colombo - Abbiamo iniziato subendo un po' la loro aggressività. Nel secondo quarto abbiamo iniziato a spingere con maggiore intensità, trovando anche degli ottimi contropiedi, con la Fusi che ha sferrato delle bombe micidiali. Bene anche le nostre rotazioni, tanto che ci siamo portate sopra di nove punti. Nelle ultime due frazioni - conclude Colombo - pur allungandoci come squadra, è emersa la migliore tecnica dell’Adinox».