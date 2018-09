Tutto pronto per il grande Trail Grigne Sud, oltre 100 volontari coinvolti

TGS è l'acronimo di Trail Grigne Sud, che sabato 29 settembre andrà in scena per la sua seconda edizione. Da un'idea iniziale di un mandellese, Alessandro Gilardoni, una convergenza di associazioni presenti sul territorio si sono attivate per condividere e dare vita a un evento sportivo di grande portata. Le Amministrazioni comunali di Mandello del Lario, Abbadia Lariana e Lierna, gli enti che hanno supportato l'edizione 2017 e la attuale 2018. Con loro la Polisportiva Mandello nella sezione Arcobaleno, il locale Cai Grigne, il Consorzio Alpe di Era e GAL Gruppo amici Luzzeno.

Cento e oltre i volontari mobilitati ad accogliere e seguire nelle gare le centinaia di iscritti e partecipanti alle tre opzioni legate ai percorsi su sentieri montani. «Una bella manifestazione che mette in luce il nostro territorio, alla riscoperta di viottoli che si aprono con vista sul nostro lago, in un perfetto aggancio tra sport e territorio» - commenta il vicesindaco e assessore allo sport Serenella Alippi.

Un trail lungo e impegnativo il TGS Extreme, 38 km e 3.600 di dislivello con partenza alle ore 7.30 dalla Polisportiva. Opzione due, di media lunghezza e difficoltà, per il TGS Sprint, 19 km e 1.600 metri di dislivello. E con una encomiabile apertura al sociale, la gara TGS Intrepid, aperto ai ragazzi disabili del circondario che praticano attività sportive.

Svizzera, Germania, Albania, Spagna, Portogallo, Iran, Svolacchia le nazionalità di alcuni degli iscritti a questa edizione 2018, che prenderà il via per l'Extreme alle ore 7.30 di sabato 29 settembre, dalla Polisportiva di via Pramagno a Mandello del Lario. Nella passata edizione nella gara regina sul podio il tedesco Stephan Hugenschimidt e tra le donne Cecilia Pedroni.