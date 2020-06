Triste "fine" per il Basket Lecco: «Ripartiremo dal settore giovanile»

Primi effetti dell'epidemia Covid-19 e della conseguente crisi economica sul mondo dello sport territoriale. Il Basket Lecco rinuncia, dopo quasi un decennio di risultati prestigiosi, alla Serie B.

La società del presidente Antonio Tallarita ha infatti annunciato la volontà di non iscriversi al prossimo campionato. «Dopo undici anni di gestione, di cui otto consecutivi in serie B, abbiamo deciso di rinunciare all'iscrizione del Basket Lecco al terzo campionato nazionale - è la decisione del presidente Antonio Tallarita - Purtroppo, vista la situazione che si è venuta a creare a causa del Coronavirus e le difficoltà che comunque abbiamo sempre dovuto affrontare nel reperire risorse economiche nel territorio, diventa impossibile per noi sostenere i costi di un'altra stagione in serie B».

«Il Basket Lecco, però, non si ferma - prosegue Tallarita - Andremo avanti con un progetto molto ambizioso, basato interamente sul settore giovanile. In questi anni abbiamo dimostrato di saper lavorare bene sui giovani, facendo esordire diversi ragazzi in prima squadra, alcuni dei quali calcano ancora parquet di livello nazionale. Siamo già al lavoro coi nostri dirigenti per individuare gli staff tecnici che saranno protagonisti di questa ripartenza che punterà esclusivamente sulle giovanili, con la convinzione che con impegno e professionalità potremo formare i cestisti lecchesi del futuro, non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano».