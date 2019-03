Valmadrera, terminati i campi di Rio Torto e TC88: ora l'inaugurazione

Sono terminati i lavori all'interno del Tennis Club di Valmadrera. Mancavano i campi in terra battuta al TC88 e, adesso, si è provveduto a colmare questa carenza, con la trasformazione della superficie del campo 3, utilizzando un innovativo sistema con fondo sintetico realizzato da una società svizzera, già sperimentato con successo in campi prestigiosi quali Montecarlo, il Foro Italico e i Parioli romani o nel più vicino campo comasco di Villa Olmo. Un’opera interamente autofinanziata grazie alla generosità di alcuni sponsor, mentre i lavori per il campo 5, sempre nella nuova terra battuta, sono stati conclusi in questi giorni grazie al sostegno del Comune di Valmadrera che provvederà anche alla sostituzione della copertura del campo 1.

Domenica mattina si terrà l'inaugurazione delle due nuove strutture, oltre che del nuovo campo da calcio in erba sintetica del Centro Sportivo "Rio Torto".

Intervento da quasi duecentomila euro

Il valore dell'intervento è stimato in 190mila euro e ha beneficiato di un contributo di Regione Lombardia, assegnato a novembre, inizialmente pari a 152mila euro, poi rettificato in 95mila euro per il secondo lotto del progetto.

Per quanto concerne proprio il secondo lotto, ha riguardato la sostituzione dell'impianto d'illuminazione e della recinzione che è stata posta intorno al campo a nove uomini ed è stato eseguito dalla "Magini Enrico" di Poggiridenti (Sondrio). L'azienda ha offerto un ribasso d'asta del 26,11%, quantificando la spesa in 109.203,44 euro e battendo la concorrenza di ben quarantadue ditte concorrenti.

