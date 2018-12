Valmadrera, le prime foto del nuovo campo dell'oratorio. All'inizio del nuovo anno l'inaugurazione

E' stato informalmente presentato il nuovo campo in erba sintetica installato presso l'oratorio San Filippo Neri di Valmadrera, in via Bovara. La casa della Polisportiva CG Valmadrera si è rifatta profondamente il look, grazie a un intervento durato mesi e interamente finanziato dalla storica società sportiva cittadina. Alla "prima" con la stampa si sono presentati il presidente della Polisportiva Valmadrera (Monti), del Comitato Promotore (Rusconi) e del Comitato Tecnico (De Pellegrin), oltre al vicepresidente della Polisportiva (Vassena). Il taglio del nastro è previsto per sabato 5 gennaio alle ore 14.15.

"Prosegue la nostra raccolta fondi"

"E' stata consegnata in comune la certificazione di regolare esecuzione, in teoria potremmo giocare domani - racconta Antonio Rusconi, presidente del Comitato -. Per noi è una grande soddisfazione, il campo e la vista dell'oratorio sono decisamente cambiate. Durante le vacanze di Natale dei volontari sistemeranno gli spogliatoi e altre, ultime cose".

Non si ferma la macchina per la raccolta del denaro: "Finora abbiamo raccolto 160mila euro circa su 350mila euro di spesa totale, un ottimo risultato tenendo conto che siamo partiti con donazioni no profit, vendita di zolle e di vari gadget, oltre alle varie serate organizzate. Confidiamo di trovare qualche genitore che voglia comprare il pallone firmato dell'Inter (250 euro) e/o del Milan (100 euro), oltre alla maglia firmata di Cutrone. A gennaio, inoltre, verranno giocare i Bindun di Beppe Bergomi. Infine, rendo noto che sto tessendo le fila per avere la maglia di Cristiano Ronaldo firmata, altro modo per riuscire a introitare del denaro e destinarlo alla causa".

Le prime foto del nuovo campo

