Il mandellese Nicolas Castelnovo oro ai Giochi olimpici giovanili

Atleta mandellese si mette al collo la medaglia d'oro ai Giochi olimpici giovanili. A vivere questa grande soddisfazione è Nicolas Castelnovo (Canottieri Lario), primo al traguardo nell'evento a cinque cerchi in svolgimento a Buenos Aires a bordo del Due senza insieme ad Alberto Zamariola (Cerea). Alle spalle dell'equipaggio azzurro Romania e Argentina.

La gara è stata combattutissima. L'Argentina parte fortissimo, spinta dal pubblico, ma l'Italia resiste insieme all'Uzbekistan. Da brividi il fnale: Nicolas e Alberto spingono a tutta e riescono ad anticipare l'armo romeno di un'inezia, 25 centesimi, e quello argentino di mezzo secondo.

«Non svegliateci dal sogno» è stato il primo commento di Castelnovo. Tutta Mandello è in festa per un altro grande risultato dei suoi giovani assi del canottaggio. L'Amministrazione comunale ha fatto sapere di aspettare Nicolas per celebrare la sua grande vittoria.