Ciclismo, la campionessa lecchese Paola Panzeri corre per l'Uc Comense con le super bici Look

La campionessa di Fixed (scatto fisso) di ciclismo Paola Panzeri, lecchese neo acquisto dell'Uc Comense, avrà al suo fianco anche il marchio Look: è stata infatti presentata lunedì 11 febbraio 2019 alla sede della Look Italia a Saronno la nuova partnership tra il brand leader mondiale nella vendita di biciclette di alta gamma e l'atleta lecchese in forze alla società lariana.

Già nel 2018 l'Uc Comense System Cars aveva sostenuto Paola nella sua attività Fixed (scatto fisso) e proprio in seguito a questa parziale collaborazione Guido Bruno, presidente della società, ha fortemente voluto l'inserimento della Panzeri tra le fila della Comense a tutti gli effetti.

Parte infatti dal progetto "Fixed" il rilancio dell'attività agonistica dello storico sodalizio presieduto dalla famiglia Bruno fin dai tempi delle grandi vittorie nelle categorie giovanili fino a quella "storica" dei dilettanti.