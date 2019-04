Sport Valmadrera / Via Frazione Parè

Ciclismo, che spettacolo la cronometro per Esordienti tra Parè e Malgrate

Si è svolta sabato la prova valida per il Criterium della Provincia di Lecco Esordienti. Miglior tempo assoluto sui 2,650 km del percorso per Matteo Fiorin in 3'44". Federica Venturelli in 4'01" batte anche i maschi