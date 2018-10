E' il giorno del Lombardia: tutti i passaggi nel Lecchese

E' il giorno della Classica "delle foglie morte", è il giorno del Giro di Lombardia, la gara che chiude la lunga stagione del ciclismo. Duecentoquarantuno chilometri, da Bergamo a Como, passando anche per il Lecchese: anche la nostra provincia farà la sua parte sul lungo percorso della celebre corsa lombarda, che vede il siciliano Vincenzo Nibali (già vincitore in due occasioni, l'ultima nel 2017) tra i grandi favoriti per alzare le braccia sul traguardo.

Centoundici le edizioni corse, tre di esse (dal 2011 al 2013) arrivate sul lungolago di Lecco, vinte dallo svizzero Zaugg e dallo spagnolo "Purito" Rodriguez (due affermazioni consecutive). Come detto, la gara organizzata da La Gazzetta dello Sport transiterà anche nel Lecchese: tra le 14.30 e le 15 la corsa è attesa al passaggio di Onno, step fondamentale per raggiungere poi la Madonna del Ghisallo.

Non solo: la gara raggiungerà prima Brivio, Merate e Colle Brianza, passaggi che condurranno verso Malgrate, Valmadrera, Oggiono e, come detto, Onno. I tratti interessati saranno soggetti alla chiusura al traffico veicolare e pedonale, che verrà effettuata circa dieci minuti prima del passaggio dei corridori.

Gallery