Baby lecchesi crescono: Locatelli, prima gioia azzurra. Adamoli in finale al Viareggio. Brilla anche Sofia Cantore

Brillano i giovani talenti calcistici Made in Lecco. Manuel Locatelli, Andrea Adamoli e Sofia Cantore hanno vissuto un lunedì decisamente speciale, coronato da soddisfazioni personali e di gruppo notevoli: l'azzurrino di Galbiate ha trovato, contro la Croazia, la via per realizzare il suo primo gol con la maglia della Nazionale Under 21 guidata da Luigi di Biagio, non sottraendosi alla chance di togliersi qualche sassolino dalle scarpe («Ho esultato così per rispondere a chi mi ha criticato l'anno scorso», ha dichiarato a Sky Sport); il giovane terzino sinistro del Genoa, formatosi nelle giovanili dell'Olginatese, ha dato una grossa mano ai suoi compagni realizzando uno dei tre gol che sono valsi l'accesso alla finale del prestigioso Trofeo di Viareggio; e sempre dalla Toscana arrivano notizie di gloria anche per Sofia Cantore, attaccante missagliese classe 1999 della Juventus che con le bianconere disputerà la finalissima del medesimo trofeo, ma ovviamente nella categoria femminile.

Adamoli sarà in campo mercoledì pomeriggio alle ore 15 (diretta sulla Rai), mentre la Cantore sarà di scena alle ore 14 di martedì (diretta Rai anche in questo caso).

