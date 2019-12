Basket, Olginate esonera coach Massimo Meneguzzo dopo una vittoria

Doccia fredda a Olginate. O forse tiepida. Perché se i rapporti tra coach Massimo Meneguzzo e la società erano tesi, e non era un mistero, difficile era pensare all'esonero dopo lo straordinario successo sulla capolista della Serie B, la Rucker San Vendemiano.

Sabato sera al PalaRavasio la Npo ha vinto 79-72, domenica mattina alle 9 è giunto in redazione lo stringato comunicato della società del presidente Fausto Chiappa che ringrazia Meneguzzo e annuncia per il 27 dicembre, dopo il Natale, l'arrivo del suo successore, evidentemente già allertato nei giorni scorsi. Una decisione, dunque, che sarebbe già stata presa e che la vittoria su San Vendemiano non avrebbe potuto cambiare.

Per cinque anni e mezzo in provincia

Per Meneguzzo si conclude la seconda avventura su una panchina lecchese, dopo quella con il Basket Lecco durata quattro anni. Sulla panchina olginatese è rimasto un anno e mezzo, centrando una storica salvezza la scorsa stagione e chiudendo, ora, all’undicesimo posto (bilancio 5 vinte, 9 perse) in classifica, con un intero girone di ritorno ancora da disputare per centrare l’obiettivo, ovvero una nuova permanenza in categoria.

Il comunicato ufficiale della Npo