Importante manifestazione di pallavolo giovanile a Olginate

La Polisportiva Olginate ha organizzato al palazzetto comunale di via Campagnola la prima tappa dei concentramenti di Volley S3 White 2x2 organizzati dalla Fipav sul territorio della provincia di Lecco e riservati alle atlete nate dal 2011 in poi.

Alla manifestazione hanno aderito le seguenti società: Polisportiva Olginate, As Montevolley, Us Orobia Robbiate, Volley Calolzio e Volley Team Brianza, che si sono misurate sui vari campi allestiti all’interno del palazzetto olginatese con le atlete suddivise in squadre formate da due componenti e identificate con nomi di animali. Per la Polisportiva Olginate hanno partecipato le seguenti atlete: Anita, Cecilia, Rebecca, Matilde, Carolina, Lara e Ilaria, guidate dagli allenatori Antonio Valsecchi, Anna Valsecchi ed Elena Moruzzi.

«In questo genere di manifestazione il risultato sportivo conta davvero poco e passa in secondo piano - spiega il presidente della Polisportiva Olginate Samuele Biffi - Questo evento pallavolistico ha rappresentato l’occasione per dare la possibilità alle piccole atlete, che si sono da poco avvicinate al volley, di confrontarsi tra loro in un pomeriggio di divertimento e di festa. Un ringraziamento va a tutti i miei collaboratori, guidati da Virgilio Bonacina, per l’organizzazione, alla Federazione, rappresentata dalla responsabile Alessia Realini, e alle società che hanno partecipato».

