Polisportiva Valmadrera: gruppo rinnovato e nuova guida, presentata la Prima Squadra

Martedì 16 luglio, nella bella cornice del salone dell’ Autotorino, si è svolta la presentazione della Prima Squadra e del settore calcio della Polisportiva Valmadrera. A condurre la serata, per il quarto anno consecutivo, il conosciuto Maurizio Torri, che ha ricordato come la società sia una delle più conosciute e stimate del territorio, prossima a inaugurare il 46esimo anno di attività.

A seguire il sindaco Antonio Rusconi, uno dei fondatori della Polisportiva, ha ricordato quella che deve continuare ad essere una caratteristica di questa società, ovvero la capacità di accogliere e coinvolgere anche i ragazzi con qualche difficoltà, aspetto sociale estremamente importante. Hanno fatto seguito i saluti del "padrone di casa" Mattia Combi, che ha sottolineato come, per un’azienda che da anni opera nella comunità di Valmadrera, sia importante aiutare una realtà associativa così importante per le famiglie valmadreresi.

Valmadrera: la Polisportiva presenta la stagione 2019-2020

Il Presidente Antonio Monti ha poi ringraziato i diversi sponsor e fatto gli auguri di buon lavoro al nuovo mister della Prima Squadra Gigi Gatto, momento cui ha fatto seguito il filmato inerente l'attività dell'anno, preparato dal fotografo Andrea Binda. È toccato poi al responsabile del settore giovanile Fabio Corti ringraziare tutti gli allenatori e i dirigenti per l'ottimo lavoro svolto, citando in particolare il torneo di Cesenatico, dov'erano presenti tre squadre, e i due tornei di maggio svolti sul nuovo campo in erba sintetica dell’oratorio. Un grazie particolare al Centro "le Grigne" per il sostegno alla scuola calcio Sam e un ricordo sentito e riconoscente per Italo Fumagalli.

A seguire sono state premiate le squadre 2007 (sponsor Autotorino), 2009 e 2011, prima della presentazione di nuovi elementi inseriti nella squadr Juniores, guidati quest’anno da un duo di nuovi mister composto da Saul Piterà (225 presenze, 132 reti con il "Valma") e Francesco Guzzetti (176 presenze, 87 reti), per un decennio bomber della prima squadra. Il vicepresidente regionale della Lega Nazionale Dilettanti Marco Grassini, presente insieme al responsabile per l’omologazione dei campi Guerino Farina e al delegato della Figc Lecco Giovanni Colombo, ha lodato l'attività svolta dalla Polisportiva come esempio di serietà di impegno.

Gatto: «Obiettivo play-off»

Ecco, poi, il "piatto forte" della serata, con la presentazione della rinnovata Prima Squadra. Mister Gigi Gatto ha detto di credere molto nel gruppo e di avere come obiettivo l'ingresso nei play-off: presentati i nuovi giocatori Roberto Anghileri, Simone Campagnari (purtroppo recentemente infortunato), Andrea Colombo, Eliass Ettarras, Lorenzo Fumagalli, Riccardo Privitera e Simone Rusconi.

Alberto De Pellegrin, neo Presidente del Comitato per il campo in sintetico, ha quindi proiettato un filmato dei lavori che hanno portato all’inaugurazione, avvenuta il 5 gennaio scorso, del campo in erba sintetica dell’oratorio e ha ricordato l’importanza di sostenere le nuove iniziative volte al raccoglimento dei restanti centoventimila euro. Infine, Antonio Locatelli ha brevemente illustrato l'attività del settore basket; prima del rinfresco foto di gruppo per gli allenatori del settore calcio e consegna del pallone arancione del 45esimo anniversario di fondazione a Ernesto Rusconi del Centro "Le Grine", Maurizio Torri, Mattia Combi e Marco Grassini.

