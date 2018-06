ResegUp... in love: dopo il taglio del traguardo, due proposte di matrimonio sul palco

La ResegUp è sudore e fatica, certo, ma è anche l'occasione per compiere qualcosa che lasci il segno. Di certo l'hanno lasciato Andrea Maffeis (35 anni) e Cristian Maddio (29): i due atleti, una volta arrivati sul traguardo di piazza Cermenati e aver recuperato un po' di forze, si sono recati sul palco delle premiazioni e hanno chiesto la mano alle loro dolci metà. Un luogo sicuramente e un momento sicuramente inconsueto per proporre il grande passo: di certo un modo per renderlo ancor più indimenticabile. Auguri, ragazzi!