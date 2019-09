Milleduecento ScigaMatti per le vie della città: colore e fatica per la corsa più pazza di Lecco

Una numerosissima folla colorata ha invaso la città di Lecco per la settima edizione della ScigaMatt, la corsa poiù pazza della città. Atleti in corsa per la "competitiva" (solo tracciato lungo) e non hanno percorso i sette e undici chilometri disegnati dagli organizzatori, capeggiati in sede di speakeraggio da uno scatenato, seppur zoppicante causa piede rotto, Mauro Gattinoni.

Circa milleduecento i runner che hanno preso il via da piazza Garibaldi e hanno affrontato i 32 ostacoli della gara lunga: tra i tanti travestimenti fantasiosi (chi ha emulato la celebre Greta Thunberg, chi ha richiamato gli Avengers, solo per fare due esempi) hanno spiccato quelli in "salsa" femminile dell'assessore allo sport Roberto Nigriello e del consigliere leghista Giovanni Colombo, appaiati dal primo all'ultimo chilometro. Ad assistere alla gara anche il sindaco Virginio Brivio e vari rappresentanti dell'Amministrazione comunale.

Encomiabile anche il lavoro dei volontari, che hanno incitato ogni atleta passato dalle loro parti nel corso della prova di fatica: non da sottovalutare, infatti, anche l'aspetto atletico oltre a quello puramente ludico della manifestazione.

Vecchi e nuovi ostacoli

Alle ore 15 ha preso il via la ScigaMud, gara competitiva valevole per il Campionato Italiano OCR: circa duecento atleti, divisi in tre batterie di partenza, hanno percorso il tracciato e superato gli ostacoli, tra cui quello inedito del tratto a nuovo all'interno della Canottieri. Tanti anche gli ostacoli "celebri", come quello della catene da portare in spalla, la corda da salire al Vallo delle Mura e la rete da scalare alla chiesa di Acquate e il Caldone da guadare, o nuovi di zecca, come il legno da trasportare alla Madonna di Lourdes, il muro da salire all'arrivo con i pioli.

Depredi fa il bis, Bardelli per la corsa rosa

A vincere è stato, per il secondo anno consecutivo, Raffaele Depredi (1h00'54"), seguito da Alessandro Colletta (1h01'14") e Loris Pintarelli (1h01'21"). Nella corsa in rosa si è imporsta Paola Bardelli (1h42'29"), seconda è giunta Carol Zenga (1h42'41"), terza Francesca Dambruoso (1h49'21").