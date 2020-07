Tennis Club Lecco a un match dalla storia: domenica a Pistoia per la A1

Il Tennis Club Lecco si giocherà le chance di promozione in Serie A1 domenica prossima a Pistoia. Dovrà vincere, dopo il successo 5-1 di ieri, sui veloci campi di Belledo, ai danni della Torres Sassari.

Il primo punto è arrivato da Lorenzo Frigerio che ha sconfitto David Vega Hernandez 6-2 6-3; Ottaviano Martini si è confermato una garanzia rifilando un 6-3 6-2 ad Andrea Moro, ancora più netta l’affermazione del francese Remi Bouttilier, 6-2 6-1 a Giulio Torroni. Esordio vincente per il giovane Tommaso Vola impostosi 6-3 6-4 su Marco Pinna. Nei doppi, una vittoria per parte: Bouttilier e Martini hanno battuto Pinna e Gianluca Sarais 6-1 6-3, mentre Torroni e Vega hanno piegato Frigerio e Cristian Giudici al termine di una grande lotta 6-4 5-7 10-7.

«La formula non ti consente di sbagliare, ma siamo molto soddisfatti: con un girone così corto, c’era la pressione di vincere a tutti i costi - commenta coach Adamo Panzeri - Così facendo, però, abbiamo già guadagnato la salvezza matematica in Serie A2. Per noi è una gioia e ci confermiamo fortissimi in casa. Ottimo esordio per il francese Bouttilier, Torroni è un giocatore ostico. Sono contento di come si è inserito e trovato con i ragazzi, ha dimostrato attaccamento alla maglia».

Altro esordiente, “made in Lecco”, il 17enne Tommaso Vola: «Aveva uno zaino con un sacco di cemento dentro - prosegue Panzeri - ma si è dimostrato bravissimo, complimenti, ha battuto un giocatore molto esperto. Frigerio e Martini sono ormai veterani, su questo campo lasciano le briciole agli avversari. Complimenti anche a Giudici per la prestazione offerta in doppio con Lori».