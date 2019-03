Viola Valsecchi si laurea due volte campionessa italiana nella pole dance

Si è vestita di tricolore, coronando uno dei sogni della sua vita: laurearsi campionessa italiana di pole sport. La 28enne lecchese Viola Valsecchi - di professione osteopata e cotitolare dello studio "The Pole terrace" - ha stupito ancora una volta. Nello scorso weekend a Roma si è messa al collo la prima medaglia d'oro della sua brillante carriera in questa affascinante disciplina, ma non si è accontentata: due ore dopo la prima esibizione è tornata sul palco e ha conquistato anche la gara di ultra pole, la prova più spettacolare che richiede impegnativi backflip e frontflip assimilabili, per intenderci, al Parkour.

«Sono contentissima - commenta Viola di ritorno dalla rassegna nazionale - Mi sono piazzata prima sia nella prova più sportiva sia in quella più acrobatica, con sole due ore fra un'esibizione e l'altra, giusto il tempo di cambiare body e acconciatura». Per la pole dancer lecchese si tratta di un alloro, anzi due, meritatissimi: tre anni fa rischiò infatti di dover dire addio alla carriera a causa di una grave ernia. «La riabilitazione e i sacrifici sono stati enormi - continua Viola - Essere tornata al top mi ha risollevato il morale e dimostra a tutti gli atleti in difficoltà che non devono mai smettere di crederci. Un altro motivo di soddisfazione è battere, a 28 anni, ragazzine del 1996 o del '97».

Dediche particolari per queste vittorie? «Sicuramente alle mie otto allieve che sono venute da Lecco a Roma per tifarmi - spiega Viola - A tutti quelli che sono rimasti a seguire le gare dalla mattina alla sera, il mio compagno e gli amici».

Valsecchi si è qualificata al prossimo Mondiale che si svolgerà in Canada. A novembre 2018, in Florida, conquistò il bronzo nella pole sport. «Vorrei migliorare quel bronzo, sarà il mio prossimo obiettivo. Certo non mi dispiacerebbe riuscire a trovare uno sponsor: le trasferte internazionali sono lunghe e dispendiose». Basta guardare il video: quello che riesce a fare questo talento lecchese è straordinario e meriterebbe di essere sostenuto.