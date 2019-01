Lo spettacolo del lago completamente ghiacciato: il video è virale

I nostri piccoli laghi, con ogni probabilità, non ghiaccerano mai in questo modo. Per provare l'ebbrezza di vedere una superficie d'acqua così estesa allo stato solido - ma c'è anche chi, a proprio rischio e pericolo, ci cammina o pattina sopra - si può pensare però a una trasferta nemmeno troppo lontana. Perché il Lago di Endine si trova a soli 67 chilometri da Lecco, poco più di un'ora in automobile.

Godetevi il video mozzafiato che restituisce in pochi minuti tutta la bellezza davvero unica di questo lago completamente ricoperto di ghiaccio. Le immagini, pubblicate sul sito Fanpage, hanno fatto il giro della rete e c'è da aspettarsi che porteranno centinaia di persone nella bergamasca Val Cavallina.

Un vero paradiso che ricorda scenari del Nord Europa, un lago "affascinante per le condizioni che permettono che si ghiacci - spiega il video - Anche se le Alpi sono lontane, tutta la valle è attraversata da fredde correnti sotterranee che quando escono dalla superficie ghiacciano l'acqua, creando un microclima unico".

Il video mostra centinaia di persone che pattinano e camminano sul lago. Attività in ogni caso pericolose, come ricorda anche il filmato. Non è infatti possibile conoscere lo spessore della "crosta" ghiacciata, che potrebbe non reggere il peso: si rischia, insomma, di essere inghiottiti nelle gelide acque.

Episodi del genere si sono già verificati in passato, tanto è vero che gli scorsi anni i comuni che si affacciano sul lago avevano emesso ordinanze per vietarne l'accesso. Divieti ora sostituti con alcuni cartelli che avvisano i visitatori del pericolo non così remoto.

Per citare solo un precedente: due anni fa un 51enne ha rischiato di morire assiderato, dopo essere stato inghiottito dalla acque gelide del lago. Insomma meglio godersi lo spettacolo stando sulla sponda. In fondo, come ricorda il filmato: "il paesaggio è bellissimo anche solo da guardare".