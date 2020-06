I Piani di Bobbio visti dal cielo prima e dopo il lockdown

Le prime immagini risalgono a fine febbraio, pochi giorni prima che iniziasse il lockdown. Quelle successive a metà maggio, in piena "Fase 2", quella della ripartenza. Dai panorami innevati con le piste solcate dagli appasionati di sci, al verde della primavera in uno scenario ancora vuoto dopo la fase della più stretta emergenza.

Vi proponiamo lo spettacolare video realizzato con il drone da Luca Raffaele, videomaker professionista di Lecco, ai Piani di Bobbio, importante località della Valsassina da sempre meta di numerosi turisti e amanti della montagna. Dal 6 giugno sono stati riaperti gli impianti di risalita per i fine settimana di giugno, a luglio e agosto la cabinovia sarà attiva anche tutti i giorni in settimana (vedi sito pianidibobbio.com).

Oggi, domenica 7 giugno, i Piani di Bobbio sono "chiusi" causa pioggia. Ecco allora questo video per poterli vedere dal cielo in tutta la loro bellezza naturalistica in attesa di raggiungere presto di persona la località di Barzio, nella speranza di un immediato rilancio turistico nella stagione estiva, lasciando alle spalle l'incubo Covid. Le notizie relative alle prenotazioni di alloggi e all'utilizzo delle seconde case in Valsassina fanno ben sperare.

Luca Raffaele aveva già ripreso altre "perle lecchesi" con il proprio drone, tra cui San Pietro al Monte a Civate. Anche questo video, soprattutto in questa giornata piovosa che ha costretto molte persone in casa, merita di essere visto in attesa di tornarci di persona. Ecco il link.