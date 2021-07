Distacchi franosi e fango nel torrente, "monitorato" il Varrone

Timori e attento monitoraggio della situazione del torrente Varrone, con particolare attenzione al territorio comunale di Dervio, dopo alcuni distacchi franosi che si sono verificati nelle ultime ore. L'elicottero dei Vigili del Fuoco ha sorvolato il Varrone al fine di individuare il punto distaccato del materiale che da diverse ore rende fangoso il torrente.

"Sono stati individuati in particolare tre distacchi franosi, di cui uno di dimensioni importanti - ha reso noto Stefano Cassinelli, sindaco di Dervio - Non vi è alcun pericolo dato che gli smottamenti si sono verificati in zone impervie e nella parte alta torrente. L'Amministrazione comunale ringrazia la Prefettura di Lecco e i Vigili del Fuoco che da questa mattina hanno operato con il Comune per individuare le cause del problema e escludere rischi per la popolazione".