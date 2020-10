Dervio, il Varrone torna a far paura: torrente esondato e cittadini evacuati, risparmiate le abitazioni

Diversamente dal 2019, fortunatamente questa volta Dervio non ha dovuto fare i conti con dei danni strutturali, ma il timore di un nuovo incubo è stato logico. La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta tra la zona a lago e la Valvarrone, infatti, ha portato il torrente Varrone a gonfiarsi pericolosamente: Oltre 100mm di acqua si sono riversati sulla zona tra la giornata di venerdì e le prime ore di sabato, rovesci che hanno fatto riempire pericolosamente anche l'invaso della diga presente tra Pagnona e Premana.

«Servono lavori al ponte della ferrovia»

«A Dervio l'emergenza è rientrata in mattinata - spiega il sindaco Stefano Cassinelli - e gli evacquati sono potuti rientrare nelle loro abitazioni. il torrente è esondato all'atltezza del ponte della ferrovia, dove mancano gli argini. Nel corso della tarda mattinata si è tenuta una riunione in Prefettura a cui ha preso parte il vicesindaco Luca Mainoni e un tecnico comunale, dove abbiamo chiesto la somma urgenza a Regione Lombardia per la messa in sicurezza di quel tratto e la realizzaizone dei lavori nei prossimi giorni. La gente è giustamente arrabbiata, da un anno e mezzo aspetta la risoluzione del problema. Sono, inoltre, stato in contatto con il personale della diga, dove la situazione è stata di preallerta alle 11.30 per il riempimento del bacino. Fortunatamente non c'è stato alcun danno ed è andata bene, ma non possiamo sperare che vada sempre di lusso».

